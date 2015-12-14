Белый дом; США считают, что и Турции, и РФ нужно сделать шаги к деэскалации напряженности

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Администрация США полагает, что и Анкаре, и Москве необходимо сделать шаги в направлении деэскалации напряженности в своих двусторонних отношениях. Об этом сообщил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джошуа Эрнест, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

По его словам, "президент (США Барак Обама) с первого дня, когда стало известно об уничтожении (Турцией) российского военного самолета призывает лидеров обеих стран к ослаблению накала риторики и принятию действий, которые приведут к деэскалации напряженности между двумя странами". "Думаю, справедливо было бы сказать, что, вероятно, обеим странам необходимо проделать больше работы в этом направлении", - считает официальный представитель главы администрации США.

Тем не менее, подчеркнул Эрнест, обращает на себя внимание то, что "мы на данном этапе не видим никакой осязаемой эскалации" напряженности в российско-турецких отношениях. "Это - проблеск оптимизма в нынешней ситуации", - считает Эрнест.

Он подтвердил, что госсекретарь США Джон Керри, прибывающий во вторник с визитом в Москву, планирует затронуть на переговорах с руководством России тему обострения отношений с Турцией. Он высказал уверенность, что госсекретарь Керри обсудит это в Москве". Пресс- секретарь Белого дома пояснил, что имеет в виду "сохраняющуюся необходимость для россиян обеспечить деэскалацию напряженности с турками".