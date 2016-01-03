Белый дом: решение о визите Обамы на Кубу будет принято в ближайшие месяцы

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Решение о визите президента США Барака Обамы на Кубу будет принято в течение ближайших месяцев. Об этом в субботу сообщил ключевой внешнеполитический советник главы американской администрации в аппарате Белого дома Бен Родс, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Думаю, мы примем решение насчет этого в ближайшие пару месяцев", - сказал он, общаясь с журналистами на Гавайях, где глава государства проводит свой отпуск. Представитель Белого дома напомнил, что США настаивают на соблюдении властями страны прав человека, а также выступают за расширение деятельности на острове частного бизнеса, предоставление жителям свободного доступа в интернет. "Главный вопрос для нас заключается в том, будет ли визит президента на Кубу способствовать продвижению этих приоритетов", - добавил Родс.

Кроме того, по его словам, Обама хотел бы, чтобы в наступившем году и США, и Куба предприняли шаги, которые не будут способствовать сворачиванию процесса нормализации отношений.

В конце 2014 года США и Куба преступили к нормализации отношений. В 2015 году в Вашингтоне и Гаване были открыты посольства двух стран, кроме того, минфин и минторг США сняли ряд ограничений с острова.