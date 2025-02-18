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Белый дом: Переговоры США и РФ стали монументальным шагом к миру в Украине

Белый дом: Переговоры США и РФ стали монументальным шагом к миру в Украине Переговоры США и РФ стали первым, но монументальным шагом к мирному завершению российско-украинского конфликта.
В регионе
18 февраля 2025 г. 22:20
Белый дом: Переговоры США и РФ стали монументальным шагом к миру в Украине

Переговоры США и РФ стали первым, но монументальным шагом к мирному завершению российско-украинского конфликта.

Как передает Report, об этом заявила в эфире телеканала Fox News пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Это по-настоящему монументальный шаг по направлению к миру в конфликте между Россией и Украиной", - сказала она, подчеркнув, что американская администрация поддерживает контакты с украинским руководством, а также с европейскими союзниками, стремясь услышать мнение всех сторон.

"Для согласования сделки и решения проблемы необходимо говорить с обеими сторонами конфликта. Это существенный первый шаг в направлении мира", - заключила Ливитт.

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