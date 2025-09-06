Белорусский турист пропал на Эльбрусе
В регионе
- 06 сентября, 2025
- 17:35
Белорусский турист пропал в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии в России.
Как передает Report, об этом сообщает МЧС Кабардино-Балкарии.
По информации Telegram-канала ведомства, мужчина планировал подняться на пик Терсколак высотой 3800 метров на юго-восточном отроге Эльбруса.
Стало известно, что 26-летний турист, не зарегистрировавший свой поход, уже четвертый день не выходит на связь. Отец белорусского туриста обратился в МЧС. На территории начались поисково-спасательные работы. Осуществляется также аэровизуальное обследование местности, добавили в МЧС.
Последние новости
17:35
Белорусский турист пропал на ЭльбрусеВ регионе
17:28
Азербайджан рассматривает возможности сотрудничества с катарской компанией в сфере энергетикиБизнес
17:20
Папуашвили: Группа, поддерживаемая послом Германии, напала на штаб "Грузинской мечты"В мире
17:18
88 стран приостановили почтовые услуги в США из-за новых тарифовДругие страны
16:59
Фото
На Гавайях объявлено чрезвычайное положение из-за урагана "Кико"Другие страны
16:44
Игрок "Арсенала" может продолжить карьеру в турецкой СуперлигеФутбол
16:34
Шесть человек погибли при обрушении золотого рудника в СуданеПроисшествия
16:27
Азербайджан и Катар расширяют бизнес-партнерствоБизнес
16:22
Фото