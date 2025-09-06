Белорусский турист пропал на Эльбрусе

Белорусский турист пропал в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии в России.

Как передает Report, об этом сообщает МЧС Кабардино-Балкарии.

По информации Telegram-канала ведомства, мужчина планировал подняться на пик Терсколак высотой 3800 метров на юго-восточном отроге Эльбруса.

Стало известно, что 26-летний турист, не зарегистрировавший свой поход, уже четвертый день не выходит на связь. Отец белорусского туриста обратился в МЧС. На территории начались поисково-спасательные работы. Осуществляется также аэровизуальное обследование местности, добавили в МЧС.