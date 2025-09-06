Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL

    Белорусский турист пропал на Эльбрусе

    В регионе
    • 06 сентября, 2025
    • 17:35
    Белорусский турист пропал на Эльбрусе

    Белорусский турист пропал в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии в России.

    Как передает Report, об этом сообщает МЧС Кабардино-Балкарии.

    По информации Telegram-канала ведомства, мужчина планировал подняться на пик Терсколак высотой 3800 метров на юго-восточном отроге Эльбруса.

    Стало известно, что 26-летний турист, не зарегистрировавший свой поход, уже четвертый день не выходит на связь. Отец белорусского туриста обратился в МЧС. На территории начались поисково-спасательные работы. Осуществляется также аэровизуальное обследование местности, добавили в МЧС.

    Эльбрус восхождение туризм

    Последние новости

    17:35

    Белорусский турист пропал на Эльбрусе

    В регионе
    17:28

    Азербайджан рассматривает возможности сотрудничества с катарской компанией в сфере энергетики

    Бизнес
    17:20

    Папуашвили: Группа, поддерживаемая послом Германии, напала на штаб "Грузинской мечты"

    В мире
    17:18

    88 стран приостановили почтовые услуги в США из-за новых тарифов

    Другие страны
    16:59
    Фото

    На Гавайях объявлено чрезвычайное положение из-за урагана "Кико"

    Другие страны
    16:44

    Игрок "Арсенала" может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге

    Футбол
    16:34

    Шесть человек погибли при обрушении золотого рудника в Судане

    Происшествия
    16:27

    Азербайджан и Катар расширяют бизнес-партнерство

    Бизнес
    16:22
    Фото

    Фильм азербайджанского режиссера представлен вне конкурса на 82-м Венецианском кинофестивале

    Kультурная политика
    Лента новостей