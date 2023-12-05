Бельгия подтвердила намерения передать Украине истребители F-16 в 2025 году

Министр обороны Бельгии Лидивин Дедондер подтвердила намерения страны передать Украине истребители F-16 в 2025 году.

Министр обороны Бельгии Лидивин Дедондер подтвердила намерения страны передать Украине истребители F-16 в 2025 году.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщило Минобороны Украины в соцсетях.

Этот вопрос обсуждался в ходе встречи Дедондер с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым. Они также обсудили подготовку пилотов и поставку необходимого оборудования для самолетов.

"Высоко ценим вашу непоколебимую поддержку и всестороннее участие в процессе укрепления обороноспособности Вооруженных сил Украины", - подчеркнул Умеров.

Министры обсудили вопрос организации визита представителей бельгийского оборонно-промышленного комплекса в Украину в начале следующего года.

В Минобороны Украины сообщили, что общий объем технической помощи от Бельгия для ВСУ составляет более 320 млн евро.