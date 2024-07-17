Беларусь с 19 июля вводит безвизовый режим для граждан еще 35 европейских стран

Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложение об установлении порядка временного безвизового въезда, выезда и пребывания в стране через все автодорожные и железнодорожные пункты пропуска дополнительно для граждан 35 европейских государств.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложение об установлении порядка временного безвизового въезда, выезда и пребывания в стране через все автодорожные и железнодорожные пункты пропуска дополнительно для граждан 35 европейских государств.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом говорится в заявлении МИД Беларуси.



"В целях дальнейшей демонстрации открытости и миролюбия нашей страны, приверженности принципам добрососедства, а также для упрощения межчеловеческих контактов и улучшения свободы передвижения президент Республики Беларусь поддержал предложение МИД и иных государственных органов об установлении порядка временного безвизового въезда, выезда и пребывания в Республике Беларусь через все автодорожные и железнодорожные пункты пропуска дополнительно для граждан 35 европейских государств", - заявили в МИД.



Технически этот порядок начнет действовать с 8.00 19 июля 2024 года.

Таким образом, граждане всех европейских стран, в отношении которых Беларусь применяет визовый режим, с 19 июля могут въезжать и выезжать через все наземные и воздушные международные пункты пропуска госграницы страны по действительным документам и находиться на территории Беларуси не более 30 суток со дня въезда.



Такой порядок безвизового въезда и выезда будет действовать по 31 декабря 2024 года.



Действующий режим безвизового въезда через наземные пункты пропуска для граждан Латвии, Литвы, Польши и иных стран также сохраняется.