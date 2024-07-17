О нас

Беларусь с 19 июля вводит безвизовый режим для граждан еще 35 европейских стран

Беларусь с 19 июля вводит безвизовый режим для граждан еще 35 европейских стран Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложение об установлении порядка временного безвизового въезда, выезда и пребывания в стране через все автодорожные и железнодорожные пункты пропуска дополнительно для граждан 35 европейских государств.
В регионе
17 июля 2024 г. 15:35
Беларусь с 19 июля вводит безвизовый режим для граждан еще 35 европейских стран

Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложение об установлении порядка временного безвизового въезда, выезда и пребывания в стране через все автодорожные и железнодорожные пункты пропуска дополнительно для граждан 35 европейских государств.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом говорится в заявлении МИД Беларуси.

"В целях дальнейшей демонстрации открытости и миролюбия нашей страны, приверженности принципам добрососедства, а также для упрощения межчеловеческих контактов и улучшения свободы передвижения президент Республики Беларусь поддержал предложение МИД и иных государственных органов об установлении порядка временного безвизового въезда, выезда и пребывания в Республике Беларусь через все автодорожные и железнодорожные пункты пропуска дополнительно для граждан 35 европейских государств", - заявили в МИД.

Технически этот порядок начнет действовать с 8.00 19 июля 2024 года.

Таким образом, граждане всех европейских стран, в отношении которых Беларусь применяет визовый режим, с 19 июля могут въезжать и выезжать через все наземные и воздушные международные пункты пропуска госграницы страны по действительным документам и находиться на территории Беларуси не более 30 суток со дня въезда.

Такой порядок безвизового въезда и выезда будет действовать по 31 декабря 2024 года.

Действующий режим безвизового въезда через наземные пункты пропуска для граждан Латвии, Литвы, Польши и иных стран также сохраняется.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Lukashenko upholds visa waiver for citizens of 35 European countries entering Belarus by land

Экслюзивные новости

Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
16 июля 2024 г. 15:48
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
16 июля 2024 г. 13:42
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
15 июля 2024 г. 19:09
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
15 июля 2024 г. 17:57
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
15 июля 2024 г. 13:24
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
12 июля 2024 г. 17:20
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении Шахдениз
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении "Шахдениз"
12 июля 2024 г. 16:28
Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
10 июля 2024 г. 14:21
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
10 июля 2024 г. 10:46
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
9 июля 2024 г. 14:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi