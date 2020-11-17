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Беларусь понизила уровень участия в "Восточном партнерстве"

Беларусь понизила уровень участия в "Восточном партнерстве" Минск понижает до экспертного уровень участия в инициативе ЕС "Восточное партнерство".
В регионе
17 ноября 2020 г. 15:43
Беларусь понизила уровень участия в Восточном партнерстве

Минск понижает до экспертного уровень участия в инициативе ЕС "Восточное партнерство".

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

"Мы видим, что есть попытки политизировать ряд инфраструктурных, межрегиональных проектов в рамках этой инициативы", — цитирует министра агентство Sputnik Беларусь.

Белорусские власти также отказались продолжать с Брюсселем диалог по вопросам прав человека.

"Мы никогда не отказывались от обсуждения чувствительных вопросов. Но сегодня мы видим, что эти вопросы абсолютно политизированы. Поэтому мы не видим смысла в том, чтобы продолжать с ЕС диалог по правам человека", — добавил Макей.

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