Беларусь планирует разработать гражданский самолет к 2029–2030 году

Беларусь намерена создать собственную модель гражданского самолета к 2029-2030 году.

Как передает Report, об этомпро заявил глава администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой в эфире гостелеканала "Беларусь 1".

"Мы осваиваем практически с нуля, не имея базы, от которой мы могли бы оттолкнуться. Если говорить о цифрах, то они выглядят впечатляюще: рост (производства) составил от 30% до трех раз. Есть хороший контакт со всеми ключевыми авиазаводами России и у нашего 558-го завода в Барановичах, и Минского завода гражданской авиации, и Оршанского авиаремонтного завода... Мы строим несколько производственных корпусов от окраски до производства сложных длинномерных деталей для самолетов, импортозамещением которых занимаются российские производители. Но все это разовые заказы, системной работы пока, к сожалению, нет", - сказал он.

Он подчеркнул, что перед белорусскими производителями стоит задача уйти от ремонта к полноценной промкооперации с российскими коллегами.

"Наша задача – это новая школа, новые компетенции, которые мы должны у себя в республике построить. А вершиной авиационного плана будет создание гражданского самолета, полноценного, к 2029-2030 году. Работа развернута большая, и она продолжается", - сообщил Крутой.