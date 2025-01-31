Бектенов: Внедрение ИИ обеспечит ежегодный рост ВВП Казахстана на 2-3%

Внедрение цифровых технологий позволит обеспечивать ежегодный рост ВВП на 2-3%, что определяет критическую роль ИИ в экономическом развитии

Внедрение цифровых технологий позволит обеспечивать ежегодный рост ВВП на 2-3%, что определяет критическую роль ИИ в экономическом развитии

Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом заявил премьер-министр РК Олжас Бектенов выступил на Международном цифровом форуме "Digital Almaty 2025: Industrial AI: технологии для новой эры" в Алматы.

Он сообщил, что в текущем году в Астане состоится открытие Международного центра искусственного интеллекта Аlem.ai.

"Это позволит объединить на одной площадке ведущие IT-компании, исследовательские лаборатории, стартапы и образовательные программы для совместной разработки решений", - отметил Бектенов.



Говоря о важности подготовки специалистов в сфере искусственного интеллекта, он отметил, что это является одним из стратегических приоритетов Казахстана: "В ближайшие 5 лет планируется обучить 1 млн человек с полным охватом государственных служащих. В данном направлении ведется работа. К примеру, в прошлом году в Казахстане совместно с известным французским педагогом Николя Садираком была открыта школа искусственного интеллекта Tomorrow School", - сказал он.



Бектенов также подчеркнул , что в рамках формирования институциональной основы для развития искусственного интеллекта в Казахстане утверждена соответствующая Концепция, которая стала отправной точкой для разработки Национальной стратегии ИИ.

"Подготовлен законопроект, направленный на создание благоприятной правовой среды для инноваций. Дополнительно при президенте РК формируется Совет по развитию искусственного интеллекта, который объединит ведущих отечественных и международных экспертов для внедрения передовых технологий. Кроме того, для поддержки AI-стартапов на базе Astana Hub создан Фонд фондов венчурных инвестиций с целевым объемом $1 млрд", - добавил он.

Бектенов также обратил внимание участников форума на вызовы, связанные с влиянием развития искусственного интеллекта на рынок труда, необходимость переподготовки специалистов, вопросы этики, экологическая нагрузка и обеспечение равного доступа к технологиям.