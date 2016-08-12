База ВВС Турции, служившая штабом для турецких мятежников, станет парком

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ База ВВС Турции Акынджы в 35 километрах от Анкары, служившая штабом для турецких мятежников, станет парком и будет доступна для публики.

Как передает Report, об этом сообщает газета Hurriet со ссылкой на министра обороны Турции Фикри Ышика.

"Эти места будут открыты для общественного пользования, для людей", - сказал министр. По его словам, есть готовность организовать на месте нахождения авиабазы "парк демократии".

Министр также сообщил о планах правительства передислоцировать в Анкару и Стамбул к середине сентября несколько групп военнослужащих, точное число он не назвал.