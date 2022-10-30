Bayraktar TB2 и Akıncı будут оснащены ракетами, способными поражать иранские БПЛА

Турецкая компания Baykar планирует вскоре оборудовать беспилотники Bayraktar TB2 и Akıncı ракетами класса "воздух – воздух" для борьбы с дронами-камикадзе, такими как иранские "шахеды".

Турецкая компания Baykar планирует вскоре оборудовать беспилотники Bayraktar TB2 и Akıncı ракетами класса "воздух – воздух" для борьбы с дронами-камикадзе, такими как иранские "шахеды".

Как передает Report со ссылкой на турецкое издание Daily Sabah, об этом сообщил гендиректор Baykar Халук Байрактар.

"Вскоре у наших Bayraktar TB2 и Akıncı будут ракеты "воздух - воздух"; не только для поражения беспилотников, но и других вражеских самолетов. Мы проводим испытания", – отметил Байрактар.

Во время выставки SAHA Expo, проходившей в Стамбуле на этой неделе, Baykar подписала контракт с турецким ракетостроительным гигантом Roketsan по использованию ракет Sungur на беспилотниках.

Это проверенные боеприпасы, которые могут "изменить правила игры", заявил генеральный директор Roketsan Мурат Икинчи.

Сейчас Украина пытается перехватывать дроны-камикадзе с помощью истребителей, но использование беспилотников может стать более эффективным и дешевым решением.

По словам Байрактара, иранские дроны – медленные, шумные и летают на низкой высоте, что делает их легкими целями.