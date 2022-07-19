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Baykar Makina: Не поставляли РФ свои БПЛА, и не будем этого делать в будущем

Baykar Makina: Не поставляли РФ свои БПЛА, и не будем этого делать в будущем Турецкая компания Baykar Makina никогда не поставляла свои боевые БПЛА Bayraktar России и не будет этого делать в будущем, поскольку поддерживает Украину.
В регионе
19 июля 2022 г. 12:27
Baykar Makina: Не поставляли РФ свои БПЛА, и не будем этого делать в будущем

Турецкая компания Baykar Makina никогда не поставляла свои боевые БПЛА Bayraktar России и не будет этого делать в будущем, поскольку поддерживает Украину.

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу CNN сообщил гендиректор компании Халук Байрактар.

По его словам, отношения между Турцией и Украиной носят стратегический характер. Это касается и оборонной и аэрокосмических сфер. Турция поддерживает Украину БПЛА, а сама там закупает двигатели для своих аппаратов. Таким образом, отметил Байрактар, отношения оказались взаимовыгодны для обеих стран.

Турция в последние годы наладила производство боевых беспилотников не только для обеспечения потребностей своих вооруженных сил, но и на экспорт. На данный момент уже шесть государств являются операторами турецких БПЛА Bayraktar TB-2: Азербайджан, Катар, Ливия, Марокко, Польша и Украина.

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