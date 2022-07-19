Baykar Makina: Не поставляли РФ свои БПЛА, и не будем этого делать в будущем

Baykar Makina: Не поставляли РФ свои БПЛА, и не будем этого делать в будущем

Турецкая компания Baykar Makina никогда не поставляла свои боевые БПЛА Bayraktar России и не будет этого делать в будущем, поскольку поддерживает Украину.

https://static.report.az/photo/8e011f58-6269-3c01-bdb8-2e80313a7718.jpg https://static.report.az/photo/8e011f58-6269-3c01-bdb8-2e80313a7718.jpg