Baykar безвозмездно передал Украине 3 БПЛА Bayraktar TB2

Baykar безвозмездно передал Украине 3 БПЛА Bayraktar TБ2, которые планировалось приобрести на собранные пожертвования.

Baykar безвозмездно передал Украине 3 БПЛА Bayraktar TБ2, которые планировалось приобрести на собранные пожертвования.

Как передает Report cо ссылкой на Anadolu, в компании, сделанном в Twitter-аккаунте говорится: "Мы узнали, что кампания пожертвования, которая была организована в Украине под лозунгом "Народный Bayraktar" для покупки Bayraktar TБ2 для защиты украинского народа, была успешно завершена в короткие сроки".

В заявлении указывается, что общественные деятели, журналисты, художники, футболисты, бизнесмены, простые люди и даже дети внесли свой вклад в поддержку своей страны, делая пожертвования для успеха этой кампании.

"Желание патриотического украинского народа достичь поставленной цели и дух солидарности также произвели на нас впечатление. Мы приняли решение, безвозмездно передать Украине 3 БПЛА Bayraktar TБ2, которые планировалось приобрести на собранные пожертвования. Мы просим, ​​чтобы все пожертвования, собранные на эти цели, были использованы на благо уважаемого народа Украины. Baykar с уважением заявляем, что желаем скорейшего справедливого решения кризиса в Украине и молимся за прочный мир".