О нас

Baykar безвозмездно передал Украине 3 БПЛА Bayraktar TB2

Baykar безвозмездно передал Украине 3 БПЛА Bayraktar TB2 Baykar безвозмездно передал Украине 3 БПЛА Bayraktar TБ2, которые планировалось приобрести на собранные пожертвования.
В регионе
28 июня 2022 г. 09:29
Baykar безвозмездно передал Украине 3 БПЛА Bayraktar TB2

Baykar безвозмездно передал Украине 3 БПЛА Bayraktar TБ2, которые планировалось приобрести на собранные пожертвования.

Как передает Report cо ссылкой на Anadolu, в компании, сделанном в Twitter-аккаунте говорится: "Мы узнали, что кампания пожертвования, которая была организована в Украине под лозунгом "Народный Bayraktar" для покупки Bayraktar TБ2 для защиты украинского народа, была успешно завершена в короткие сроки".

В заявлении указывается, что общественные деятели, журналисты, художники, футболисты, бизнесмены, простые люди и даже дети внесли свой вклад в поддержку своей страны, делая пожертвования для успеха этой кампании.

"Желание патриотического украинского народа достичь поставленной цели и дух солидарности также произвели на нас впечатление. Мы приняли решение, безвозмездно передать Украине 3 БПЛА Bayraktar TБ2, которые планировалось приобрести на собранные пожертвования. Мы просим, ​​чтобы все пожертвования, собранные на эти цели, были использованы на благо уважаемого народа Украины. Baykar с уважением заявляем, что желаем скорейшего справедливого решения кризиса в Украине и молимся за прочный мир".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Число погибших в результате землетрясения в Афганистане превысило 1000 человек
Число погибших в результате землетрясения в Афганистане превысило 1000 человек
22 июня 2022 г. 14:15
Опрос: 80% европейцев поддерживают экономические санкции в отношении России
Опрос: 80% европейцев поддерживают экономические санкции в отношении России
22 июня 2022 г. 13:18
Число жертв землетрясения на востоке Афганистана выросло до 1 500
Число жертв землетрясения на востоке Афганистана выросло до 1 500
23 июня 2022 г. 03:27
Макрон прокомментировал решение ЕС
Макрон прокомментировал решение ЕС
23 июня 2022 г. 23:48
Посол Турции о помощи Азербайджана: Это называется братская помощь
Посол Турции о помощи Азербайджана: Это называется братская помощь
25 июня 2022 г. 00:14
Пресс-секретарь Эрдогана: Карабахская проблема решена азербайджано-турецким союзом
Пресс-секретарь Эрдогана: Карабахская проблема решена азербайджано-турецким союзом
27 июня 2022 г. 00:06
Baykar безвозмездно передал Украине 3 БПЛА Bayraktar TB2
Baykar безвозмездно передал Украине 3 БПЛА Bayraktar TB2
28 июня 2022 г. 09:29
В Азербайджане ряд лиц могут быть допущены к собеседованию на госслужбу без прохождения экзамена
В Азербайджане ряд лиц могут быть допущены к собеседованию на госслужбу без прохождения экзамена
23 июня 2022 г. 02:44
Чехия решила не выдавать визы россиянам и белорусам до конца марта 2023 года
Чехия решила не выдавать визы россиянам и белорусам до конца марта 2023 года
23 июня 2022 г. 11:25
В Баку пройдет турецко-азербайджанский бизнес-форум и выставка по медицине
ФотоВ Баку пройдет турецко-азербайджанский бизнес-форум и выставка по медицине
23 июня 2022 г. 17:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi