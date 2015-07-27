​Барзани призвал Турцию и РПК сесть за стол переговоров

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Лидер курдской автономии Северного Ирака Масуд Барзани призвал турецкое правительство и террористическую группировку Рабочая партия Курдистана (РПК) вернуться за стол переговоров для нахождения мирного решения затянувшегося конфликта между ними, сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу".

В опубликованном в воскресенье заявлении, которое Барзани назвал своими "личными мыслями", он положительно оценивает усилия турецкого правительства, поприветствовав военное вмешательство Турции в борьбу с "Исламским государством" (ИГ) и критикует политику РПК.

"Турецкое правительство предпринимает позитивные шаги и указывает на мирное решение. Однако, мы стали свидетелями, как некоторые не смогли воспользоваться этими возможностями и стали жертвами гордыни", - говорится в заявлении.

По словам лидера автономии, переговоры по мирному решению конфликта должны быть продолжены.

Он также подчеркнул, что действия РПК ставят под удар и угрожают имиджу прокурдской Народной демократической партии Турции, имеющей сегодня 80 мест в парламенте.

В своем заявлении М.Барзани отмечает, что в ходе встреч с руководством РПК, он заявлял им, что "смерть двух полицейских не разрушит Турцию. Сегодня возникла величайшая возможность. Продолжайте бороться с помощью урны голосования, пера, диалога, политики и мирных методов, потому что великие достижения, полученные таким путем, никогда не смогут быть получены с помощью оружия".

"Соглашение между Турцией и США по нанесению ударов по ИГ является важным шагом для нас. Это будет иметь серьезные последствия и влияние. Военное вмешательство Турции в эту войну с помощью возглавляемого США альянса кардинально изменит положение дел", - подчеркнул лидер автономии.