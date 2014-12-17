Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Днем 17 декабря банки Еревана приостановили продажу долларов и евро, а в пунктах обмена валюты продажа была ограниченной, сообщает Report со ссылкой на News.am.

Армянские СМИ сообщают, что перед зданиями банков возникли большие очереди.

«У нас курс доллара колеблется в районе 540 – 560 драмов. На данный момент у нас нет ни долларов, ни евро. Не знаем, когда будет. Утром у нас было около 1000 долларов и 500 евро», - заявил сотрудник одного из банков.

В пунктах обмена Еревана курс продажи доллара составляет в среднем 590 драмов, а купли – 560 драмов. Лимит конвертируемой суммы не может превышать 1500 долларов.