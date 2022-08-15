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Бакинцы и гости города попробовали сегодня казахские баурсаки на Приморском бульваре

Бакинцы и гости города попробовали сегодня казахские баурсаки на Приморском бульваре На Приморском бульваре бакинцы и гости столицы Азербайджана могли сегодня отведать национальное угощение Казахстана - баурсаки - кусочки теста жаренные во фритюре.
В регионе
15 августа 2022 г. 21:47
Бакинцы и гости города попробовали сегодня казахские баурсаки на Приморском бульваре

На Приморском бульваре бакинцы и гости столицы Азербайджана могли сегодня отведать национальное угощение Казахстана - баурсаки - кусочки теста жаренные во фритюре.

Как передает Report, посетители также смогли поближе познакомиться с бытом, культурой, обычаями и традициями Казахстана в юрте, установленной на бульваре в ознаменование 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Азербайджаном.

В традиционном жилище номадов гости могут примерить национальную одежду казахов - экемай, попить чай из традиционной пиалы и отведать казахский мед. Гостей также угощают куртом (курутом) - кисломолочной сытной закуской, представляющей собой нечто среднее между сушеным творогом и твердым молодым сыром в форме шариков.

Юрта, установленная в Баку 6 августа, будет принимать посетителей до конца месяца. Помимо угощений, гости смогут узнать о туристических возможностях Казахстана, в частности в сфере этно-туризма, турах на горнолыжные курорты и пр.

Планируется также организовать b2b встречи между тур-операторами Казахстана и туристическими компаниями Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakı və paytaxtın qonaqları Dənizkənarı Parkda Qazaxıstan yeməklərini dadıblar

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