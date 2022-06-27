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Байрамов: Трехсторонний формат - Азербайджан, Турция, Казахстан - улучшит коммуникации в регионе

Байрамов: Трехсторонний формат - Азербайджан, Турция, Казахстан - улучшит коммуникации в регионе Новый формат встречи министров иностранных дел и транспорта Азербайджана, Казахстана и Турции послужит улучшению транспортных коммуникаций между Европой и Азией.
В регионе
27 июня 2022 г. 09:23
Байрамов: Трехсторонний формат - Азербайджан, Турция, Казахстан - улучшит коммуникации в регионе

Новый формат встречи министров иностранных дел и транспорта Азербайджана, Казахстана и Турции послужит улучшению транспортных коммуникаций между Европой и Азией.

Как передает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на открытии первой трехсторонней встречи министров иностранных дел и транспорта Азербайджана, Турции и Казахстана.

По его словам, Азербайджан активно участвует в развитии всего региона и сотрудничества между всеми его странами.

Министр выразил уверенность, что данный формат окажется очень эффективным, позволит усилить отношения между странами и обеспечить безопасность в регионе.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov: Trilateral format - Azerbaijan, Turkiye, Kazakhstan - will improve communications in region
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: “Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan üçtərəfli formatı regionda kommunikasiyaları yaxşılaşdıracaq”

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