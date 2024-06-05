Глава МИД: Ереван передал Баку очередной пакет предложений по мирному договору

Азербайджан получил очередной пакет предложений по мирному договору от Армении несколько дней назад.

Азербайджан получил очередной пакет предложений по мирному договору от Армении несколько дней назад.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Байрамов отметил, что проинформировал венгерского коллегу о мирном процессе между Баку и Ереваном.

Министр подчеркнул, что перед переговорами с главой МИД Армении Араратом Мирзояном в Алматы, которые состоялись в мае текущего года, Баку передал Еревану свои предложения предложения относительно проекта мирного договора.

"Несколько дней назад мы получили от Армении очередные предложения по мирному договору. Хочу отметить, что открытых вопросов стало меньше. Наблюдается позитивный прогресс", - сказал Байрамов.

Глава МИД также подчеркнул, что Азербайджан остается приверженным мирной повестке и готов предпринять все необходимые шаги для достижения устойчивого мира.