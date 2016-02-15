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    ​Байден призвал Турцию прекратить артиллерийские удары по северу Сирии

    Между Байденом и премьер-министром Турции Ахметом Давутоглу состоялся телефонный разговор

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Вице-президент США Джо Байден призвал Турцию прекратить артиллерийские удары по северу Сирии.

    Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

    Между Байденом и премьер-министром Турции Ахметом Давутоглу состоялся телефонный разговор. Вице-президент США "подчеркнул необходимость деэскалации в данном районе". Он призвал Турцию продемонстрировать взаимную сдержанность, прекратив артиллерийские удары, говорится в сообщении Белого дома.

    Ранее стало известно о том, что турецкая армия нанесла артиллерийский удар по позициям сирийской федеральной армии. Речь идет о провинциях Латакия и Алеппо.

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