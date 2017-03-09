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    Экс-премьер Армении: Армянская армия нуждается в серьезнейших реформах

    ​Багратян: Апрельская война 2016 года показала, что старая концепция не работает

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Армянская армия нуждается в реструктуризации и в серьезнейших реформах. 

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил бывший премьер-министр Армении Грант Багратян.

    "Апрельская война 2016 года показала, что старая концепция не работает. Нам придется жить в условиях перманентной военной угрозы со стороны противника. В этой связи нужно реструктуризировать всю систему обороны",- заявил Багратян журналистам.

    Вместе с тем, по словам экс-премьера, нет необходимости в полном переходе армянской армии от призывной службы на контрактную.

    Багратян отметил, что около 40 сел и городов республики нужно превратить в военизированные населенные пункты.

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