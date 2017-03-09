Экс-премьер Армении: Армянская армия нуждается в серьезнейших реформах

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Армянская армия нуждается в реструктуризации и в серьезнейших реформах.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил бывший премьер-министр Армении Грант Багратян.

"Апрельская война 2016 года показала, что старая концепция не работает. Нам придется жить в условиях перманентной военной угрозы со стороны противника. В этой связи нужно реструктуризировать всю систему обороны",- заявил Багратян журналистам.

Вместе с тем, по словам экс-премьера, нет необходимости в полном переходе армянской армии от призывной службы на контрактную.

Багратян отметил, что около 40 сел и городов республики нужно превратить в военизированные населенные пункты.