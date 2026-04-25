Багаи: Встреча делегаций Ирана и США в Пакистане не планируется

Встреча между переговорными делегациями Ирана и США в Пакистане не планируется.

Как сообщает Report, об этом в соцсети Х заявил пресс-секретарь иранского МИД Эсмаил Багаи.

Он уточнил, что глава внешнеполитического ведомства Ирана Аббаса Арагчи находится с визитом в Пакистане, где проведет встречи с высокопоставленными официальными лицами этой страны.

"Какой либо встречи между Ираном и США не планируется", - заявил пресс-секретарь МИД.

Ранее американский портал Axios распространил информацию, что 27 апреля в Исламабаде состоится очередной раунд переговоров между Ираном и США. Пресс-секретарь Белого дома сообщила, что специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер в субботу вылетят в Исламабад для проведения переговоров с иранской стороной.

В программе, обнародованной Министерством иностранных дел (МИД) Пакистана относительно визита главы МИД Ирана Аббаса Арагчи в эту страну, пункта о переговорах с американской стороной нет.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли удары по ряду городов. Операция привела к эскалации на Ближнем Востоке и втягиванию в конфликт всех стран Персидского залива, а также блокированию Ормузского пролива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня, которое позднее американский лидер Дональд Трамп продлил на неопределенное время.

11–12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны завершили встречу без достижения соглашения.