Багаи: США и Израиль пытались погрузить Тегеран во тьму
- 16 марта, 2026
- 21:46
Военные США и Израиля нацелились на электрические подстанции в Тегеране.
Как передает Report, об этом написал представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи в соцсети Х.
"В небе над Тегераном были слышны взрывы. Если бы подстанции вышли из строя, город погрузился бы во тьму", - сказал он.
Однако, по словам Багаи, иранским специалистам удалось восстановить электроснабжение иранской столицы менее чем за два часа.
همه دیدیم— Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) March 16, 2026
امروز دوباره آسمان تهران زیر صدای انفجارهای اصحاب اپستین لرزید.
پستهای برق هدف این حملات بود؛ جایی که اگر خاموش شود، شهری در تاریکی فرو میرود.
اما پیش از آنکه تاریکی جا خوش کند، جوانانی بودند که میان دود و آژیر و خطر، خودشان را به پستها رساندند و کمتر از دو ساعت برق…
