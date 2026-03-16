Багаи: США и Израиль пытались погрузить Тегеран во тьму

Военные США и Израиля нацелились на электрические подстанции в Тегеране.

Как передает Report, об этом написал представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи в соцсети Х.

"В небе над Тегераном были слышны взрывы. Если бы подстанции вышли из строя, город погрузился бы во тьму", - сказал он.

Однако, по словам Багаи, иранским специалистам удалось восстановить электроснабжение иранской столицы менее чем за два часа.