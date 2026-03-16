    В регионе
    16 марта, 2026
    • 21:46
    Багаи: США и Израиль пытались погрузить Тегеран во тьму

    Военные США и Израиля нацелились на электрические подстанции в Тегеране.

    Как передает Report, об этом написал представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи в соцсети Х.

    "В небе над Тегераном были слышны взрывы. Если бы подстанции вышли из строя, город погрузился бы во тьму", - сказал он.

    Однако, по словам Багаи, иранским специалистам удалось восстановить электроснабжение иранской столицы менее чем за два часа.

    İran XİN: ABŞ və İsrail Tehrandakı elektrik yarımstansiyalarını hədəf alıb
    Baghaei: US and Israel tried to plunge Tehran into darkness
    Последние новости

    22:28

    Число погибших из-за ударов по Ливану возросло до 886 в войне

    Другие страны
    22:20
    Фото

    Тофик Мусаев: Азербайджан продолжает вносить вклад в международную борьбу с исламофобией

    Внешняя политика
    22:18

    ССАГПЗ провел экстренное заседание из-за рисков для поставок нефтепродуктов

    Другие страны
    22:15

    Медали азербайджанских спортсменов с Олимпиады в Париже заменены на новые

    Индивидуальные
    22:06

    Пезешкиан: Война будет продолжаться, пока Иран не получит гарантий безопасности

    В регионе
    21:49

    Дональд Трамп раскритиковал союзников за отказ поддержать США

    Другие страны
    21:46

    Багаи: США и Израиль пытались погрузить Тегеран во тьму

    В регионе
    21:34

    Фридрих Мерц: Конфликт вокруг Ирана нельзя решить военным путем

    Другие страны
    21:27

    Страны Евросоюза не будут направлять морскую миссию в Ормузский пролив

    Другие страны
    Лента новостей