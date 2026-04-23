Багаи опроверг слова Трампа о разногласиях в руководстве Ирана

Утверждения о наличии разногласий в иранском правительстве служат скорее для отвлечения внимания.

Как сообщает Report, об этом в эфире SNNTV заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи.

"Заявления о якобы существующих разногласиях в иранском руководстве преследуют в большей степени цель отвлечь внимание. После войны дипломатическая деятельность продолжается в условиях полной солидарности и координации", - подчеркнул он.

По его словам, одной из проблем США в последние год-два, а также и ранее, остается недостаточное понимание иранского народа и механизма принятия решений в стране.

"Их представления, основанные на стереотипах и ошибочных оценках, сводились к тому, что в июне ограниченными военными ударами можно будет поставить Иран на колени. Однако это оказалось абсолютно неверным. После первоначальной неудачи они попытались повторить тот же сценарий уже другими способами, но и на этот раз безрезультатно", - заявил Багаи.

Он также отметил, что Иран, продемонстрировав единство и оперативность в принятии решений, после тяжелого противостояния вновь встал на путь дипломатии.

Напомним, 23 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон до сих пор не может понять, кто именно определяет политический курс в Иране, поскольку внутри страны, по его словам, продолжается борьба между различными политическими силами.