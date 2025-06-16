Багаи: Израиль атаковал Иран оружием, полученным от США

Израиль атаковал Иран оружием, предположительно полученным от США.
Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи на брифинге в понедельник.
Он также подчеркнул, что Совбез ООН должен выполнять свои обязательства в соответствии с Уставом организации и осудить действия Израиля, необходимо принять меры для того, чтобы остановить агрессию против Ирана.
"Все государства - участники ООН, включая пять постоянных членов Совета Безопасности, должны занять позицию по поводу этого нападения, осудить его и предпринять серьезные шаги, в том числе путем принятия резолюции с четкими и недвусмысленными формулировками, осуждающую это нападение", - сказал дипломат.
При этом Багаи подчеркнул, что заявления, оправдывающие агрессию Израиля и призывающие Иран к сдержанности, являются не чем иным, как лицемерием и безответственностью.
По его словам, израильские атаки против Ирана являются нарушением всех норм международного права.
Багаи добавил, что Иран продолжит противостоять израильским атакам.