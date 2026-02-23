Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Багаи: Иран формирует свою позицию по предстоящим переговорам с США

    В регионе
    • 23 февраля, 2026
    • 12:27
    Багаи: Иран формирует свою позицию по предстоящим переговорам с США

    Иран формирует свою позицию относительно предстоящих переговоров с США по ядерной программе ИРИ.

    Как передает Report со ссылкой на Tasnim news, об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

    "Мы формируем собственную точку зрения. Наша позиция по вопросу прекращения санкций и ядерных переговоров ясна. Мы также хорошо осведомлены о позиции США. Любой переговорный процесс - это совместная работа. Сейчас мы находимся на этапе формирования нашей позиции и надеемся провести еще один раунд в течение следующих двух-трех дней", - сказал он.

    При этом, Багаи отметил, что любые переговоры, направленные на принуждение к односторонним уступкам, не приведут к результатам.

    "Иран серьезно и решительно настроен следовать дипломатическому пути. Мы полны решимости отстаивать легитимность нашей точки зрения... Важно, чтобы другая сторона пришла к выводу: ядерная программа Ирана носит мирный характер. Это укрепление доверия вполне достижимо, поскольку до сих пор не наблюдалось никаких отклонений от нашей программы", - отметил он.

    Отметим, что очередной раунд консультаций Ирана и США запланирован в Женеве 26 февраля.

