Багаи: Иран формирует свою позицию по предстоящим переговорам с США

Иран формирует свою позицию относительно предстоящих переговоров с США по ядерной программе ИРИ.

Как передает Report со ссылкой на Tasnim news, об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

"Мы формируем собственную точку зрения. Наша позиция по вопросу прекращения санкций и ядерных переговоров ясна. Мы также хорошо осведомлены о позиции США. Любой переговорный процесс - это совместная работа. Сейчас мы находимся на этапе формирования нашей позиции и надеемся провести еще один раунд в течение следующих двух-трех дней", - сказал он.

При этом, Багаи отметил, что любые переговоры, направленные на принуждение к односторонним уступкам, не приведут к результатам.

"Иран серьезно и решительно настроен следовать дипломатическому пути. Мы полны решимости отстаивать легитимность нашей точки зрения... Важно, чтобы другая сторона пришла к выводу: ядерная программа Ирана носит мирный характер. Это укрепление доверия вполне достижимо, поскольку до сих пор не наблюдалось никаких отклонений от нашей программы", - отметил он.

Отметим, что очередной раунд консультаций Ирана и США запланирован в Женеве 26 февраля.