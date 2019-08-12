​Азербайджанцы Грузии празднуют Гурбан байрамы

Наши соотечественники, проживающие в Грузии, отмечают священный для всех мусульман Гурбан байрамы.

Как сообщает грузинское бюро Report, в Тбилисской мечети Джума был совершен праздничный намаз.

Председатель Управления мусульман Грузии, шейх Гаджи Рамин Игидов поздравил всех мусульман с праздником, пожелав, чтобы молитвы верующих были услышаны, а принесенные жертвы – приняты.

Глава управления также поведал о сути и философии этого празднества. В праздничном намазе приняли участие посол Ирана в Грузии Сеид Джавад Шахристан и находящиеся в Тбилиси туристы-мусульмане.

Праздничные намазы были совершены и в мечетях Марнеули.