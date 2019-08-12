 Наверх

Азербайджанцы Грузии празднуют Гурбан байрамы

​Азербайджанцы Грузии празднуют Гурбан байрамы

Наши соотечественники, проживающие в Грузии, отмечают священный для всех мусульман Гурбан байрамы.

Как сообщает грузинское бюро Report, в Тбилисской мечети Джума был совершен праздничный намаз. 

Председатель Управления мусульман Грузии, шейх Гаджи Рамин Игидов поздравил всех мусульман с праздником, пожелав, чтобы молитвы верующих были услышаны, а принесенные жертвы – приняты. 

Глава управления также поведал о сути и философии этого празднества. В праздничном намазе приняли участие посол Ирана в Грузии Сеид Джавад Шахристан и находящиеся в Тбилиси туристы-мусульмане.

Праздничные намазы были совершены и в мечетях Марнеули. 

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!