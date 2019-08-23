Азербайджан принял участие на заседании руководителей органов налоговых расследований стран СНГ

В Республике Таджикистан прошло XX заседание Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников СНГ.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт МВД России, в мероприятии приняли участие представители правоохранительных органов Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России,Таджикистана и Узбекистана.
В ходе мероприятия обсуждались вопросы обеспечения экономической безопасности государств, противодействия финансированию экстремизма и терроризма. Делегаты делились опытом межведомственного сотрудничества в борьбе контрабандой и незаконным оборотом подакцизных товаров.
По итогам заседания принят ряд решений, способствующих совершенствованию международного сотрудничества в данной сфере.
Расширены направления деятельности рабочих групп экспертов, которые теперь будут сотрудничать не только в противодействии правонарушениям, связанным с незаконной организацией игорного бизнеса и невозвращением из-за границы денежных средств, а также заниматься вопросами пресечения их незаконного обналичивания.
Tural AsadiАвтор новости