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Азербайджан принял участие на заседании руководителей органов налоговых расследований стран СНГ

​Азербайджан принял участие на заседании руководителей органов налогов
© Report

В Республике Таджикистан прошло XX заседание Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников СНГ.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт МВД России, в мероприятии приняли участие представители правоохранительных органов Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России,Таджикистана и Узбекистана.

В ходе мероприятия обсуждались вопросы обеспечения экономической безопасности государств, противодействия финансированию экстремизма и терроризма. Делегаты делились опытом межведомственного сотрудничества в борьбе контрабандой и незаконным оборотом подакцизных товаров.

По итогам заседания принят ряд решений, способствующих совершенствованию международного сотрудничества в данной сфере.

Расширены направления деятельности рабочих групп экспертов, которые теперь будут сотрудничать не только в противодействии правонарушениям, связанным с незаконной организацией игорного бизнеса и невозвращением из-за границы денежных средств, а также заниматься вопросами пресечения их незаконного обналичивания.

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