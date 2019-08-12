Азербайджан принимает участие на первом Каспийском экономическом форуме, который проходит сегодня в Туркменбаши.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, азербайджанскую делегацию возглавляет премьер-министр страны Новруз Мамедов.

Отметим, что в ходе работы форума российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что "Россия в ближайшее время ратифицирует конвенцию о правовом статусе Каспийского моря".

Напомним, год назад главы стран Каспийской пятерки подписали в казахстанском городе Актау конвенцию о правовом статусе Каспийского моря - исторический для региона документ, работа над которым велась более двадцати лет, с 1996 года. Подписи под конвенцией поставили президенты России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении. Документ закрепляет за пятью государствами исключительные и совершенные права на Каспийское море, ответственное освоение и использование его недр и других ресурсов.