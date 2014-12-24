Азербайджанские наблюдатели рассказали об итогах мониторинга за выборами в Узбекистане

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ "На парламентских выборах в Узбекистане из 20 млн. избирателей проголосовало 18 млн. человек".
Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции, посвященной итогам парламентских выборов в Узбекистане сказал советник посольства Узбекистана в Азербайджане Джахангир Аминов.
По его словам, выборы прошли в 9000 избирательных участках по стране и в 44 участках за рубежом. Советник сообщил, что в посольстве Узбекистана в Азербайджане также были проведены выборы и из примерно 200 граждан Узбекистана проголосовало 198 человек.
"Согласно результатам, больше всего голосов получила Либерально-демократическа
Выступивший затем эксперт Ильгар Велизаде отметил, что в Узбекистане были созданы все условия для избирателей.
Член межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Узбекистан Этибар Гусейнов сказал, что Узбекистан является стабильной страной, что дает возможность провести демократические выборы: "Было бы хорошо, если бы и в Узбекистане использовали современные технологии, которые применяются в Азербайджане. На выборах были созданы все условия для голосования, что подтвердили и наблюдатели, в том числе и миссия ОБСЕ, которая не зафиксировала серьезных нарушений".
Э.Гусейнов также заявил, что делегация наблюдателей из Азербайджана посетила 100 участков в Ташкенте и Самарканде, и отметила высокую явку избирателей.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости
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