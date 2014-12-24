Азербайджанские наблюдатели рассказали об итогах мониторинга за выборами в Узбекистане

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ "На парламентских выборах в Узбекистане из 20 млн. избирателей проголосовало 18 млн. человек".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции, посвященной итогам парламентских выборов в Узбекистане сказал советник посольства Узбекистана в Азербайджане Джахангир Аминов.

По его словам, выборы прошли в 9000 избирательных участках по стране и в 44 участках за рубежом. Советник сообщил, что в посольстве Узбекистана в Азербайджане также были проведены выборы и из примерно 200 граждан Узбекистана проголосовало 198 человек.

"Согласно результатам, больше всего голосов получила Либерально-демократическа я партия Узбекистана, которая получила 47 мест в нижней палате Олий Межлиса Узбекистана, затем идет партия "Милли Тыкланыш" - 28 мест, Народно-демократическая партия - 21 место и "Адалят" - 17 мест. В 22 участках пройдет второй тур, который состоится 4 января. За выборами наблюдали 300 международных наблюдателей, в том числе 8 наблюдателей из Милли Меджлиса, ЦИК АР и журналистов", - заявил советник, добавив, что партия, получившая больше мест на выборах будет иметь возможность выдвинуть кандидатуру премьер-министра, которую должен утвердить президент страны.

Выступивший затем эксперт Ильгар Велизаде отметил, что в Узбекистане были созданы все условия для избирателей.

Член межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Узбекистан Этибар Гусейнов сказал, что Узбекистан является стабильной страной, что дает возможность провести демократические выборы: "Было бы хорошо, если бы и в Узбекистане использовали современные технологии, которые применяются в Азербайджане. На выборах были созданы все условия для голосования, что подтвердили и наблюдатели, в том числе и миссия ОБСЕ, которая не зафиксировала серьезных нарушений".

Э.Гусейнов также заявил, что делегация наблюдателей из Азербайджана посетила 100 участков в Ташкенте и Самарканде, и отметила высокую явку избирателей.