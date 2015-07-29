Азербайджанские моряки прибыли в Махачкалу на "Кубок Каспия"

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Азербайджанские катера и морской буксир прибыли в Махачкалу на международный конкурс "Кубок Каспия - 2015", который пройдет в первой половине августа. Об этом сообщил 28 июля представитель Минобороны РФ по Военно-морскому флоту капитан 1-го ранга Игорь Дыгало, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"В порт Махачкала зашли два патрульно-сторожевых катера проекта 205 и морской буксир Военно-Морских сил республики Азербайджан", - уточнил офицер.

В Каспийском море азербайджанских моряков встретили малые ракетные корабли Каспийской флотилии "Град Свияжск" и "Углич", а в порт иностранный отряд вошел в сопровождении рейдового буксира "РБ-39".

Ранее в Махачкалу прибыли два ракетно-артиллерийских корабля Военно-морских сил Казахстана.

"Кубок Каспия" проведут с 3 по 15 августа на специально оборудованном полигоне общей площадью порядка 300 квадратных километров в акватории Каспийского моря. Морякам предстоит, в частности, уничтожать малоразмерные морские и воздушные цели, плавающие мины, спасти экипаж условно терпящего бедствие судна.