    Азербайджаноязычные школы Грузии получили новые учебники

    В регионе
    • 15 октября, 2025
    • 13:03
    Азербайджаноязычные школы Грузии получили новые учебники

    Азербайджан обеспечил азербайджаноязычные школы в Грузии новыми учебниками.

    Как сообщает Report, учебники передало Министерство науки и образования Азербайджана соответствующему ведомству Грузии.

    Всего были переданы 21 179 экземпляров 18 наименований учебников по предметам "Родной язык" и "Литература".

    Презентация прошла при участии представителей посольства Азербайджана в Грузии и соответствующих министерств обеих стран.

