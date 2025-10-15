Азербайджаноязычные школы Грузии получили новые учебники

Азербайджан обеспечил азербайджаноязычные школы в Грузии новыми учебниками.

Как сообщает Report, учебники передало Министерство науки и образования Азербайджана соответствующему ведомству Грузии.

Всего были переданы 21 179 экземпляров 18 наименований учебников по предметам "Родной язык" и "Литература".

Презентация прошла при участии представителей посольства Азербайджана в Грузии и соответствующих министерств обеих стран.