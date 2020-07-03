Азербайджанец совершил убийство в Грузии

38-летний гражданин Азербайджана на почве конфликта со своим знакомым 2000 года рождения ранил его ножом. Потерпевший был доставлен в больницу, но спасти его не удалось

В грузинском районе Дманиси совершено убийство.



Как передает местное бюро Report, об этом сообщило МВД соседней страны.



Следствию удалось установить, что 38-летний гражданин Азербайджана на почве конфликта со своим знакомым 2000 года рождения ранил его ножом. Потерпевший был доставлен в больницу, но спасти его не удалось.



Убийца был задержан по горячим следам. Полиция изъяла у него холодное оружие в качестве вещественного доказательства. Он признал свою вину.



По факту возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство". Задержанному грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

