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Азербайджанец совершил убийство в Грузии 

Азербайджанец совершил убийство в Грузии  38-летний гражданин Азербайджана на почве конфликта со своим знакомым 2000 года рождения ранил его ножом. Потерпевший был доставлен в больницу, но спасти его не удалось
В регионе
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3 июля 2020 г. 22:12
Азербайджанец совершил убийство в Грузии 

В грузинском районе Дманиси совершено убийство. 


Как передает местное бюро Report, об этом сообщило МВД соседней страны.


Следствию удалось установить, что 38-летний гражданин Азербайджана на почве конфликта со своим знакомым 2000 года рождения ранил его ножом. Потерпевший был доставлен в больницу, но спасти его не удалось. 


Убийца был задержан по горячим следам. Полиция изъяла у него холодное оружие в качестве вещественного доказательства. Он признал свою вину.


По факту возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство". Задержанному грозит от 7 до 10 лет лишения свободы. 
 

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