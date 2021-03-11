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Азербайджанцы в Грузии обратились к премьер-министру в связи с праздником Новруз

Азербайджанцы в Грузии обратились к премьер-министру в связи с праздником Новруз Несколько организаций и общественных активистов, представляющих азербайджанцев в Грузии, обратились к премьер-министру страны Ираклию Гарибашвили.
В регионе
11 марта 2021 г. 18:31
Азербайджанцы в Грузии обратились к премьер-министру в связи с праздником Новруз

Несколько организаций и общественных активистов, представляющих азербайджанцев в Грузии, обратились к премьер-министру страны Ираклию Гарибашвили.

Как сообщает грузинское бюро Report, авторы обращения просят отменить введенный в Грузии комендантский час в день праздника Новруз.

В обращении отмечается, что празднование Новруза, посещение гостей и разжигание костра приходится на вечерние часы. По этой причине предлагается отменить “комендантский час” для проведения мероприятий в соответствии с традициями праздника без нарушения закона.

Обращение было представлено сегодня в администрацию правительства.

В Грузии из-за пандемии с ноября прошлого года с 21:00 до 05:00 не разрешается передвижение пешеходов и автомобилей.

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Версия на английском языке Azerbaijanis of Georgia appeal to Prime Minister over Novruz celebrations
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan azərbaycanlıları Novruzla bağlı baş nazirə müraciət ediblər

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