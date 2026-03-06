Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Азербайджан выводит свой дипперсонал из Ирана

    • 06 марта, 2026
    • 13:37
    Азербайджан выводит свой дипломатический персонал из Ирана.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

    По словам министра, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял решение о полном выводе дипломатического персонала из Ирана.

    "Этот процесс касается как посольства в Тегеране, так и Генконсульства в Тебризе. В настоящее время в этом направлении ведется соответствующая работа", - отметил он.

    Azərbaycan İrandan bütün diplomatik heyətini çıxarır
