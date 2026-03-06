Азербайджан выводит свой дипперсонал из Ирана
В регионе
- 06 марта, 2026
- 13:37
Азербайджан выводит свой дипломатический персонал из Ирана.
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
По словам министра, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял решение о полном выводе дипломатического персонала из Ирана.
"Этот процесс касается как посольства в Тегеране, так и Генконсульства в Тебризе. В настоящее время в этом направлении ведется соответствующая работа", - отметил он.
Последние новости
13:51
Асадов поблагодарил Турцию за перенаправление рейсов в Ыгдыр после атаки иранских дроновВнешняя политика
13:49
Байрамов: Свыше 50 стран обратились к Азербайджану для эвакуации граждан из ИранаВнешняя политика
13:48
Фото
Михай Попшой посетил парк Победы и Аллею шехидовВнутренняя политика
13:48
Джейхун Байрамов: Иранская сторона пообещала расследовать вопрос, мы ждем результаты - ДОПОЛНЕНОДругие
13:37
Азербайджан выводит свой дипперсонал из ИранаВ регионе
13:36
Президент: Осуждение Пакистаном теракта Ирана против Азербайджана - отражает дружбу наших странВнешняя политика
13:36
Пакистан исключил возможность переговоров с АфганистаномДругие страны
13:35
Глава МИД Молдовы пригласил Байрамова в КишиневВнешняя политика
13:33