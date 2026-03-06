Азербайджан выводит свой дипперсонал из Ирана

Азербайджан выводит свой дипломатический персонал из Ирана.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

По словам министра, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял решение о полном выводе дипломатического персонала из Ирана.

"Этот процесс касается как посольства в Тегеране, так и Генконсульства в Тебризе. В настоящее время в этом направлении ведется соответствующая работа", - отметил он.