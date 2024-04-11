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Азербайджан выдал Казахстану лидера преступной группы, занимавшейся контрабандой

Азербайджан выдал Казахстану лидера преступной группы, занимавшейся контрабандой Сотрудники правоохранительных органов Казахстана доставили из Азербайджана подозреваемого в создании и руководстве преступной группой, занимавшейся контрабандой.
В регионе
11 апреля 2024 г. 08:44
Азербайджан выдал Казахстану лидера преступной группы, занимавшейся контрабандой

Сотрудники правоохранительных органов Казахстана доставили из Азербайджана подозреваемого в создании и руководстве преступной группой, занимавшейся контрабандой.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба казахстанской Генпрокуратуры.

По данным ведомства, в 2016-2018 годах подозреваемый руководил преступной группой, которая занималась контрабандным ввозом в Казахстан товаров народного потребления, а также уклонялась от уплаты таможенных платежей и налогов. В результате государству причинен ущерб на сумму свыше 4 млрд тенге ($8,9 млн).

После совершения преступлений мужчина скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. Позже его обнаружили на территории Азербайджана.

Подозреваемый водворен в следственный изолятор города Актау. За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan qaçaqmalçı cinayətkar qrupun liderini Qazaxıstana ekstradisiya edib

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