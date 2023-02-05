Азербайджан входит в тройку самых популярных направлений для посещения российскими туристами

Азербайджан входит в тройку самых популярных направлений для посещения российскими туристами в феврале.

Азербайджан входит в тройку самых популярных направлений для посещения российскими туристами в феврале.

Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Аналитики отметили, что в период с 22 по 26 февраля на поездки за границу приходится около 14%.

Ожидается, что в этом месяце наибольший наплыв российских туристов ожидается в Турцию. Азербайджан находится на третьем месте в списке.

Из стран ближнего зарубежья в список входят Узбекистан, Казахстан, Беларусь и Кыргызстан. Из дальних направлений отмечены Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд и Израиль.