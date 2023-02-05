Азербайджан входит в тройку самых популярных направлений для посещения российскими туристами в феврале.
Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.
Аналитики отметили, что в период с 22 по 26 февраля на поездки за границу приходится около 14%.
Ожидается, что в этом месяце наибольший наплыв российских туристов ожидается в Турцию. Азербайджан находится на третьем месте в списке.
Из стран ближнего зарубежья в список входят Узбекистан, Казахстан, Беларусь и Кыргызстан. Из дальних направлений отмечены Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд и Израиль.