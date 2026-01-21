Азербайджан входит в число стран, формирующих основной доход от туризма для Грузии

Поток туристов из Азербайджана в Грузию в 2025 году резко увеличился.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в заявлении Министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

Согласно информации, 2025 год запомнится рекордными показателями доходов для туристического сектора страны. В течение года доходы от туризма выросли на 6% в годовом исчислении, достигнув $4,69 млрд.

По данным статистики, в 2025 году доходы, полученные за счет туристов из Азербайджана, увеличились на 32,5%, достигнув $223,3 млн. Этот показатель вывел Азербайджан на одну из передовых позиций среди стран, формирующих основной доход от туризма для Грузии.

В целом, динамика роста в туристическом секторе ускорилась в последнем квартале года. В четвертом квартале 2025 года доходы от путешествий выросли на 9,2%, превысив $1,05 млрд.

Отмечается, что помимо Азербайджана, в доходах от туризма в Грузию увеличилась доля таких рынков, как Израиль, страны Европейского Союза, Саудовская Аравия, Армения и Украина. Однако темп роста расходов туристов из Азербайджана оценивается как один из самых высоких.