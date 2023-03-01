Азербайджан вернул Армении тела и останки 422 армянских военных

Азербайджан вернул Армении тела 225 армянских военных, нейтрализованных в ходе сентябрьских событий 2022 года.

Азербайджан вернул Армении тела 225 армянских военных, убитых в ходе сентябрьских событий 2022 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Армения, об этом на заседании межведомственной комиссии, занимающейся вопросами пленных, заключенных и пропавших без вести, сообщил руководитель Службы национальной безопасности Армении Армен Абазян.

По его словам, после 44-дневной войны, включая сентябрьские события, Азербайджан вернул Армении тела и останки 422 армянских военных.

Глава службы сообщил, что после войны Азербайджан передал Армении в общей сложности 173 военнослужащих и гражданских лиц.