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Азербайджан вернул Армении тела и останки 422 армянских военных

Азербайджан вернул Армении тела и останки 422 армянских военных Азербайджан вернул Армении тела 225 армянских военных, нейтрализованных в ходе сентябрьских событий 2022 года.
В регионе
1 марта 2023 г. 17:59
Азербайджан вернул Армении тела и останки 422 армянских военных

Азербайджан вернул Армении тела 225 армянских военных, убитых в ходе сентябрьских событий 2022 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Армения, об этом на заседании межведомственной комиссии, занимающейся вопросами пленных, заключенных и пропавших без вести, сообщил руководитель Службы национальной безопасности Армении Армен Абазян.

По его словам, после 44-дневной войны, включая сентябрьские события, Азербайджан вернул Армении тела и останки 422 армянских военных.

Глава службы сообщил, что после войны Азербайджан передал Армении в общей сложности 173 военнослужащих и гражданских лиц.

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Версия на английском языке Abazyan: “Azerbaijan has returned corpses and remains of 422 Armenian soldiers to Armenia” 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ermənistana 422 erməni hərbçinin meyitini və qalıqlarını qaytarıb

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