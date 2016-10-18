Азербайджан приветствует возобновление проекта "Турецкий поток"

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан приветствует возобновление российско-турецкого проекта "Турецкий поток".

Как сообщает Report, об этом заявил в интервью Sputnik президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Мы исходим из того, что если есть какие-то проекты, которые осуществляют наши соседи и друзья, в данном случае "Турецкий поток", то мы этому только рады, потому что это укрепляет взаимодействие сотрудничество, безопасность в регионе и позволяет странам более в полной мере обеспечивать свои экономические и энергетические интересы в регионе", — заявил президент Ильхам Алиев в интервью гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.