Азербайджан принял участие в международном женском форуме в Турции

В столице Турции Анкаре состоялось мероприятие под названием “Сильные женщины, миролюбивая дипломатия, из Кечиорена - в мир”.

В столице Турции Анкаре состоялось мероприятие под названием “Сильные женщины, миролюбивая дипломатия, из Кечиорена - в мир”.

Как сообщает турецкое бюро Report, мероприятие было организовано мэрией района Кечиорен по случаю провозглашённого ООН Международного дня женской дипломатии, который отмечается 24 июня.

Церемония, прошедшая под руководством супруги мэра Кечиорена Месута Озарслана — Филиз Озарслан, состоялась в Башне Республики Ататюрка. В мероприятии приняли участие послы, представители дипломатического корпуса, делегации стран ТЮРКСОЙ, депутаты парламента, представители политических партий, председатели женских организаций, первый секретарь Посольства Азербайджана в Турции Айгюн Годжаева, а также азербайджанские представители СМИ, пишущие о дипломатии.

Филиз Озарслан в своей вступительной речи отметила роль женщин в обществе: “Положение женщин в нашем обществе с каждым днём укрепляется. Тем не менее, значимость роли женщин на международной арене, особенно в дипломатии, до сих пор не получает должной оценки. Сегодня мы собрались здесь, чтобы подчеркнуть этот факт и отдать должное вкладу женщин в миростроительство”.

Она отметила, что дипломатия — это сфера, которая формирует отношения страны с внешним миром и одновременно представляет высшие человеческие ценности: “Путь к миру, диалогу и взаимопониманию укрепляется женским лидерством. Эмпатия, терпение и примиряющий подход женщин — это уникальная сила, способная разрешать конфликты, строить мосты и обеспечивать устойчивый мир”.

На мероприятии также выступили декан факультета экономики и управления Университета Башкент Йелда Хатидже Онгун, депутаты парламента от Анкары Семра Динджер и Гамзе Ташджиер (зампредседателя Республиканской народной партии), а также посол Боснии и Герцеговины в Анкаре Мирсада Чолакович.

В завершение были представлены традиционные турецкие танцы в исполнении женщин в национальных костюмах, посетители осмотрели выставку ручных изделий и приняли участие в церемонии открытия 200-метровой Башни Республики Ататюрка.