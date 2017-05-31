Заседание руководящего состава антитеррористических подразделений стран СНГ проходит в Душанбе

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Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ В Душанбе проходит заседание руководящего состава антитеррористических подразделений государств - участников СНГ "Душанбе - Антитеррор-2017", сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Участниками проходящего в Душанбе под эгидой Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ сбора руководителей антитеррористических подразделений стран СНГ стали делегации спецслужб восьми стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также делегаций министерств обороны Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Как заявил на открытии мероприятия глава АТЦ СНГ генерал-полковник полиции Андрей Новиков, в связи с усилением давления на главные оплоты ИГ отмечается их переориентация на диверсионно-террористические методы ведения борьбы как в зонах их основной активности, так и на территории стран, активно участвующих в контртеррористических операциях.

По его словам, даже в случае утраты ИГ подконтрольных территорий и отказа от продвижения идеи создания "халифата" террористические угрозы сохранятся.