​Азербайджан примет участие во II Фестивале тюркской молодежи в Казани

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ В Казани с 7 по 12 октября пройдет II Фестиваль тюркской молодежи, сообщает Report со ссылкой на "Казанские ведомости".

Около 70 участников из разных стран соберутся, чтобы презентовать различные молодежные программы и обсудить проблемы тюркских молодежных организаций. Активисты из Азербайджана, Турции, Кыргызстана и регионов России во второй раз приедут в Татарстан для расширения деловых и культурных связей, обмена опытом и обсуждения проектов в области образования, культуры, спорта и молодежной политики.

В рамках фестиваля, на который приедут представители 10 народностей от 18 до 30 лет, подготовлена и развлекательная программа: тюркская молодежь отправится на экскурсию по Казани, посмотрит спектакль в театре им. Г.Камала.