    Азербайджан подключился к диалогу по энергобезопасности на форуме Ayder в Ризе

    В регионе
    • 14 января, 2026
    • 19:16
    Азербайджан подключился к диалогу по энергобезопасности на форуме Ayder в Ризе

    В турецком городе Ризе начал работу Второй Международный Черноморский форум Rize Ayder.

    Как сообщает турецкое бюро Report, второй форум Rize Ayder организован в сотрудничестве с Парламентской ассамблеей Черноморского экономического сотрудничества, губернаторством и муниципалитетом Ризе и проходит при поддержке Министерства энергетики и природных ресурсов Турции с участием министра энергетики и природных ресурсов Алпарслана Байрактара.

    С 14 по 17 января в рамках форума под девизом "Энергия, глобальная безопасность и дипломатия" будут обсуждаться вопросы энергетической безопасности, региональной и глобальной конкуренции в энергетике, устойчивого развития, энергетической дипломатии, а также перспективы стратегического сотрудничества в Черноморско-Евразийском регионе.

    Мероприятие объединяет экспертов и ученых национального и международного уровня, представителей государственных структур, гражданского общества и частного сектора с целью более эффективного продвижения потенциала региона на глобальной арене.

    Азербайджан на форуме представляют депутаты Милли Меджлиса Тахир Миркишили и Садиг Гурбанов, директор кафедры организации и управления научной деятельностью Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) профессор Захид Фаррух Мамедов, а также представители азербайджанских СМИ.

    Губернатор Ризе Ихсан Селим Байдаш отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поставил цель превратить Айдер в центр обсуждения мировых, национальных и международных вопросов: "План трансформации и сохранения Айдера - один из шагов к этой цели. Именно поэтому, учитывая это видение, мы организуем здесь один из важнейших мероприятий - форум Ayder. В прошлый раз мы сосредоточились на логистике и международных перевозках, а в этом году проводим форум, посвятив его теме энергетики".

    Отметим, что Первый Международный форум Ayder, считающийся одним из важнейших экономических, социальных и культурных мероприятий Черноморского региона, прошел 28 сентября 2024 года с участием национальных и международных экспертов и гостей.

