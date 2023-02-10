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Азербайджан отправил в Турцию свыше 1000 палаток

Азербайджан отправил в Турцию свыше 1000 палаток Азербайджан отправил более 1 000 палаток и 279 обогревателей для пострадавших от землетрясения в Турции.
В регионе
10 февраля 2023 г. 11:35
Азербайджан отправил в Турцию свыше 1000 палаток

Азербайджан отправил более 1 000 палаток и 279 обогревателей для пострадавших от землетрясения в Турции.

Как передает Report, об этом говорится в публикации агентства Anadolu в Twitter.

Сообщается, что отправлена 16 машин с гуманитарным грузом.

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