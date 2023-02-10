Азербайджан отправил в Турцию свыше 1000 палаток

Азербайджан отправил более 1 000 палаток и 279 обогревателей для пострадавших от землетрясения в Турции.
Как передает Report, об этом говорится в публикации агентства Anadolu в Twitter.
Сообщается, что отправлена 16 машин с гуманитарным грузом.
• 16 araçtan oluşan insani yardım konvoyu gönderildi— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi)
• Araçlarda 279 ısıtıcı bulunuyor
Azerbaycan, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin mağdurları için 1000'den fazla çadır gönderdi
https://t.co/hbAgIRTWIg pic.twitter.com/OuM7fEqFzp February 10, 2023