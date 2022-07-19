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Азербайджан и Туркменистан наращивают сотрудничество

Азербайджан и Туркменистан наращивают сотрудничество Азербайджан и Туркменистан наращивают сотрудничество на полях конференции "Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязанность и развитие" в Ашхабаде.
В регионе
19 июля 2022 г. 14:34
Азербайджан и Туркменистан наращивают сотрудничество

Азербайджан и Туркменистан наращивают сотрудничество на полях конференции "Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязанность и развитие" в Ашхабаде.

Об этом Report сообщает со ссылкой на туркменские СМИ.

В ходе конференции прошли переговоры и встречи гендиректора Бакинского международного торгового морского порта Говсан (БМТМП) Рашада Дашдамирова и главы Caspian Logistics Solutions Руслана Акчурина с генеральным директором Агентства транспорта и связи при Кабинете министров Туркменистана Мамметханом Чакыевым, председателем агентства "Туркмендемирёллары" Азатом Атамурадовым, директором Туркменбашинского Международного морского порта Сеидкули Бейсеидовым, генеральным директором Транспортно-логистического центра Туркменистана Баймуратом Атаевым, Председателем правления Uztemiryulkonteyner Абдулмаликом Камилджановым.

Многообещающим новым партнерством в ускорении и увеличении грузопотоков в регионе можно назвать подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между туркменской компании Bir Kuwwat и азербайджанских компаний БМТМП и Caspian Logistics Solutions, а также Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между Транспортно-логистическим центром Туркменистана и компанией Caspian Logistics Solutions. Инвестором в портовые оборудования и механизмы, а также подвижной состав различной модификации и видов в обоих соглашениях выступает азербайджанская компания Caspian Logistics Solutions.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan şirkətinin iştirakı ilə üçtərəfli əməkdaşlıq sazişi imzalanıb

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