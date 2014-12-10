Азербайджан и Казахстан будут сотрудничать в области предупреждения и ликвидации ЧС

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Мажилис Парламента Казахстана одобрил проект закона "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", сообщает Report со ссылкой на "Казинформ".

"Данное соглашение было подписано 6 октября 2010 года в Астане в ходе визита делегации министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики во главе с министром Кямаледдином Гейдаровым. Целью соглашения является создание правовой базы для сотрудничества Республики Казахстан и Азербайджанской Республики в области предупреждения и ликвидации ЧС", - заявил вице-министр внутренних дел Казахстана Владимир Божко, представляя законопроект.

Вице-министр отметил, что на шельфе Каспийского моря располагаются нефтяные месторождения, играющие стратегическую роль в экономике обоих государств. Приоритетной задачей для каждого государства является обеспечение безопасности на Каспии, в том числе на линии морских коммуникаций.

В.Божко также сообщил, что вступление в силу Соглашения позволит осуществлять эффективный обмен опытом в сфере мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, подготовки населения к действиям при их угрозе и возникновении, обучать специалистов в области гражданской защиты в учебных заведениях государств-сторон, проводить на регулярной основе совместные тематические конференции, семинары, учения и тренировки в интересах повышения подготовленности спасателей.

По словам В.Божко, соглашение также позволит в случаях поступления запроса об оказании помощи предоставлять помощь в кратчайшие сроки в ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникших на территории одной из сторон.