Азербайджан и Грузия намерены укреплять сотрудничество в вопросе охраны границы

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Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ В Тбилиси подвели итоги трехлетней работы программы по улучшению координирования охраны сухопутной границы между Азербайджаном и Грузией, сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

Программа "Улучшение координирования охраны сухопутной границы между Азербайджаном и Грузией", задействованная в 2014 году, осуществляется при финансировании ЕС и программы развития ООН.

"Цель этой программы - помочь грузинским и азербайджанским пограничным службам. Очень важно, чтобы границы были открыты и в то же время хорошо защищены. Это имеет большое значение для устойчивого развития страны. Современные границы должны соответствовать интересам людей. Они необходимы для создания новых торговых пунктов, а также для развития в сферах туризма, образования и экономики", - заявил руководитель программы ООН Нил Скотт.

В ближайшее время Грузия и Азербайджан также намерены подписать соглашение для усиления сотрудничества в данном направлении.

"Грузия и Азербайджан являются стратегическими партнерами. В рамках проекта будет создан специальный юридический документ, который мы подпишем в ближайшее время. Мы очень надеемся, что все это способствует лучшему обустройству, защите и безопасности грузино-азербайджанской границы", - заявил руководитель проекта от Азербайджана Мазахир Эфендиев.