    Азербайджан и ЕС создадут экономическую рабочую группу высокого уровня

    В регионе
    • 19 сентября, 2025
    • 09:26
    Азербайджан и ЕС создадут экономическую рабочую группу высокого уровня

    Азербайджан и Европейский союз создадут экономическую рабочую группу высокого уровня.

    Как сообщает Report, об этом комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос написала на своей странице в соцсети Х по итогам встречи с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.

    "Провели активную дискуссию с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым. Мир в регионе (Южного Кавказа - ред.) открывает возможности для рынков, торговли и инвестиций. Чтобы воспользоваться ими, мы договорились создать Экономическую рабочую группу высокого уровня. Мы продолжим укреплять наше партнерство", - написала Кос.

    Azərbaycan və Aİ yüksək səviyyəli iqtisadi işçi qrupu yaradacaqlar
    Azerbaijan, EU to establish high-level economic working group

