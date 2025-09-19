Азербайджан и ЕС создадут экономическую рабочую группу высокого уровня
- 19 сентября, 2025
- 09:26
Азербайджан и Европейский союз создадут экономическую рабочую группу высокого уровня.
Как сообщает Report, об этом комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос написала на своей странице в соцсети Х по итогам встречи с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.
"Провели активную дискуссию с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым. Мир в регионе (Южного Кавказа - ред.) открывает возможности для рынков, торговли и инвестиций. Чтобы воспользоваться ими, мы договорились создать Экономическую рабочую группу высокого уровня. Мы продолжим укреплять наше партнерство", - написала Кос.
Active discussion with 🇦🇿 Minister of Economy @MikayilJabbarov. Peace in the region opens up opportunities for markets, trade and investments. To seize them, we agreed to establish a High Level Economic Working Group. We’ll continue to strengthen our partnership. pic.twitter.com/YY4fgmdkYb— Marta Kos (@MartaKosEU) September 19, 2025