Axios: Предложения Вашингтона не предусматривают прекращение обогащения урана Тегераном

Предложения Соединенных Штатов Ирану о путях урегулирования разногласий вокруг его ядерных разработок предусматривают продолжение обогащения урана Тегераном, вопреки публичным заявлениям американских официальных лиц на этот счет.

Предложения Соединенных Штатов Ирану о путях урегулирования разногласий вокруг его ядерных разработок предусматривают продолжение обогащения урана Тегераном, вопреки публичным заявлениям американских официальных лиц на этот счет.

Как передает Report , об этом сообщает портал Axios.

По его данным, переданные 30 мая Вашингтоном Тегерану предложения предполагают, что иранская сторона сможет заниматься "ограниченным обогащением урана на низком уровне <...> в течение периода, продолжительность которого предстоит определить".

Между тем в Вашингтоне ранее публично заявляли, что Тегеран должен отказаться от обогащения урана и фактически свернуть свою ядерную программу. Высказывания такого рода звучали, в частности, из уст госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа. Новые предложения американской стороны показывают "намного больше гибкости по обоим пунктам", отмечает Axios.

Согласно его данным, американские предложения предусматривают обогащение Тегераном урана на уровне 3%. При этом Иран должен будет, по замыслу США, демонтировать ключевую инфраструктуру для конверсии и переработки урана, прекратить разработку газовых центрифуг, взять обязательство не строить новые объекты для обогащения ядерного материала. Работу подземных объектов такого рода ему предлагается приостановить на срок, который Тегеран и Вашингтон согласуют в ходе дальнейших контактов. На наземных объектах обогащение американцы предлагают временно вести иранцам на уровне, нужном, в соответствии с нормативами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), для производства ядерного топлива.

Кроме того, ядерная сделка предполагает, по плану Вашингтона, формирование "регионального консорциума по обогащению" урана. На смягчение санкций США готовы будут пойти только в том случае, если Иран "продемонстрирует подлинную приверженность" урегулированию ядерной проблемы таким образом, который удовлетворит США и МАГАТЭ. Наконец, США предлагают создать "прочную систему мониторинга и верификации" действий Ирана с немедленным возобновлением исполнения Тегераном дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ.