Автобус, следовавший из Москвы в Ереван, попал в ДТП: 5 человек погибли, десятки раненых

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Этой ночью автобус, следовавший рейсом из Москвы в Ереван, попал в ДТП, в результате есть погибшие и множество пострадавших. Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в МЧС Армении.

Согласно сообщению, в 05:30 по местному времени из Центра кризисного управления МЧС России поступило сообщение о том, что на 8-м км объездной трассы Владикавказ-Беслан пассажирский автобус марки Mercedes Benz-0404-15R, следовавший по маршруту Москва-Ереван, врезался в грузовик марки "Скания".

В результате ДТП пострадали 27 пассажиров, пятеро из которых - скончались. При этом 22 пассажира, в том числе четыре ребенка, были госпитализированы в различные больницы Владикавказа.

Всего в автобусе находились 52 пассажира.

По предварительной версии, водитель пассажирского автобуса мог уснуть за рулем.